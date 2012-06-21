На чотирьох станціях київської підземки почали працювати каси виключно з картками метро. У них не продають жетони й можна буде уникнути великої черги, щоб поповнити баланс проїзного.
Нововведення ввели на станціях «Вокзальна», «Хрещатик», «Академмістечко» і «Майдан Незалежності». Тут в касах можна придбати картку або проїзний, вибрати вигідний для себе тариф, поповнити або здати проїзний, повернувши заставну вартість. Такою картою в Києві вже користується понад 60 %пасажирів. Як відзначають в метрополітені, жетон поступово виводиться з обігу в столичній підземці. Так, на окремих станціях вже працюють спеціальні турнікети жовтого кольору, завдяки яким оплатити проїзд можна безконтактною банківською карткою.