Напередодні презентації лінійки смартфонів iPhone 11 в мережі з'являється все більше детальних даних про дизайн і можливості майбутніх новинок. Портал PhoneArena розсекретив не тільки специфікації майбутніх флагманів Apple, але і кольори корпусу, в яких дебютують амбітні пристрою.
Як повідомляє видання PhoneArena з посиланням на власні джерела, iPhone 11 буде побудований на базі процесора Apple A13 Bionic і отримає 4 ГБ оперативної пам'яті в Pro-модифікації. Об'єм вбудованої пам'яті новинок складе 128, 256 або 512 ГБ в різних конфігураціях, модель з 1 ТБ з'явиться не раніше 2020-го. Незважаючи на намір позбутися від LCD-дисплеїв Liquid Retina, в цьому році Apple оснастить iPhone 11R саме такою матрицею.
Всі три нових апарати збережуть широкий виріз для датчика розпізнавання особи Face ID зі збільшеною швидкістю спрацьовування. Квадратний модуль камери старших версій iPhone з підтримкою запису відео 4К @ 30 fps буде складатися з трьох датчиків, включаючи сенсор з ширококутним об'єктивом. Вдосконалені мікрофони дозволять записувати відео зі стереозвуком, а якість портретної зйомки зросте завдяки захопленню комбінованого зображення зі всіх трьох сенсорів і застосування нових ІІ-алгоритмів.
Задня панель смартфонів буде виконана з матового скла в комбінації з градієнтним ефектом в деяких варіантах забарвлення. На додаток до сірого і сріблястого варіантів інсайдери прогнозують появу темно-зеленого iPhone і зміни відтінку золотистої версії.
Незалежно від кольору корпусу, з коробки всі моделі отримають набір фірмових шпалер, структура яких буде підходити для роботи як в світлому, так і в темному режимі оформлення.
Анонс оновленої лінійки Apple iPhone очікується у вересні 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»