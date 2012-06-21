Печерська райадміністрація відкрила новий сезон безкоштовного гарячого харчування для малозабезпечених мешканців району. У меню входитимуть салати, перші страви, м’ясо та риба, напої, хлібобулочні вироби тощо. Гарячу їжу за програмою «Турбота. Назустріч киянам» можуть отримати до 50 осіб щодня упродовж 66 днів у Територіальному центрі соціального обслуговування (вулиця Рогніденська, 4-б).
Право на безкоштовну гарячу їжу мають громадяни, чия пенсія не перевищує два прожиткових мінімуми, тобто 2746 грн, а також внутрішньо переміщені особи; безробітні, зареєстровані в держслужбі зайнятості, люди похилого віку, хворі та особи з інвалідністю тощо.
Окрім цього, у Територіальному центрі малозабезпеченим гро мадянам безкоштовно виміряють артеріальний тиск і рівень цукру у крові.
Також при Печерській РДА на бульварі Дружби народів, 32-а за сприяння Благодійного фонду «Агапіт» відкрито «Банк одягу». На ремонт з міського бюджету виділять понад 235 млн гривень. Переможець тендеру повинен ви конати ремонт упродовж 9 місяців після підписання договору. Старт аукціону заплановано 19 червня 2018 року.