На черговому засіданні уряд схвалив рішення щодо надання розстрочення сплати податку на додану вартість на ввезення обладнання для власного виробництва на території України, передають на сайті Міністерства фінансів України.
Головна мета цього рішення - створити сприятливі умови для оновлення основних фондів українських підприємств.
Зокрема, проект передбачає:
- встановлення порядку надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва;
- отримання права платників податків на розстрочення сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку. Проте це може бути не більше 24 місяців без нарахування процентів та штрафів, визначених Податковим кодексом.
«Ми пропонуємо стимулювати завезення сучасного обладнання для оновлення основних фондів українських підприємств шляхом надання розстрочки на сплату ПДВ терміном до 24 місяців. Ми вважаємо, що це збільшить продуктивність праці та прибутковість. Також це дозволить створити нові робочі місця», – зазначив Міністр фінансів Олександр Данилюк.