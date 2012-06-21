Цей незвичний годинник, встановлений у Нью-Йорку майже 20 років тому, виявився «кліматичними» – він відраховує час до катастрофи планетарного масштабу. Якщо вірити годиннику, то в запасі у людства є ще сім з лишком років, щоб запобігти кліматичній катастрофі, яка загрожує Землі.



Зворотний відлік показує, коли людство почне виробляти такий обсяг вуглекислого газу, який вже не можна буде вважати допустимим. Відверто кажучи, вже й нинішній обсяг в атмосфері Землі CO 2 складно вважати допустимим, але з таким рівнем викидів планета ще якось справляється.



Але рівень CO 2 , що викидається в атмосферу, зростає з кожним днем, і настане день, коли він стане просто катастрофічним. Якщо ви думаєте, що це станеться в якомусь далекому майбутньому, то це не так – загроза стає ближчою, ніж здається. У людства в запасі є ще сім років і три місяці, а потім точка неповернення буде пройдена і світ опиниться на порозі супермасштабної кліматичної катастрофи.



«Якщо люди не знизять обсяги викидів вуглекислого газу, то середня планетарна температура збільшиться на півтора градуса, що матиме найсерйозніші наслідки для всіх екосистем планети. Одине тільки збільшення рівня Світового океану здатне стати неймовірно руйнівною проблемою, а таких проблем буде безліч», – кажуть фахівці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»