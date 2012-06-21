Днями на черговому пленарному засіданні Київської міської ради депутати розширили перелік пільгових категорій осіб, яким за рахунок міського бюджету встановлюватимуть засоби обліку гарячого та холодного водопостачання.
Раніше подавати заявки на безкоштовне встановлення лічильників мали право інваліди І групи підгрупи «А»; діти-інваліди підгрупи «А»; одинокі непрацюючі пенсіонери, які потребують догляду; інваліди І групи підгрупи «Б» та інваліди ІІ групи, а також опікуни неповнолітніх дітей-сиріт. Загалом було 2917 осіб, які могли скористатися таким правом.
Відповідно до встановлених змін, додатково право на становлення засобів обліку отримують багатодітні сім'ї; батьки загиблого військовослужбовця; вдови (вдівці) військовослужбовця, її (його) діти; інваліди військової служби; учасники бойових дій; учасники війни; члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни та бійці-добровольці. Таким чином, кількість осіб, які мають право на безкоштовне встановлення лічильників зросла до понад 6900 осіб.
Окрім того, планується забезпечити заміну вже наявних лічильників, які несправні або не повірені. Рішення підтримали 63 депутати Київради.