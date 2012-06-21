З 2000 року кількість матерів-одиначок в Україні збільшилася в 22 рази.
Про це заявив міністр соціальної політики Олександр Рева в ефірі телеканалу "112.Україна".
Причина в тому, що українська система соціального захисту стимулює людей не вступати в шлюб.
«Ми створили такий соціальний механізм, коли людям сьогодні просто невигідно реєструвати шлюб. Тоді при призначенні субсидії ти можеш уникнути обліку своїх доходів, якщо в тебе немає чоловіка – ти отримуєш допомогу як мати-одиначка, ти отримуєш державну соціальну допомогу, малозабезпеченість.
Сама наша система соціального захисту, як це не страшно звучить, стимулює людей не вступати в шлюб», – розповів міністр.
На 1 січня 2018 року державну допомогу на дітей для одиноких матерів (батьків, вдів, вдівців) отримували 320 тис. осіб.