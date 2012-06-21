Микола ШОТ,
«Урядовий кур'єр»
Завтра – Міжнародний день молоді. Цьому святу в Тернополі присвятили чимало заходів, у тому числі й у межах проєкту «Тернопіль – молодіжна столиця України-2020». Більшість з них, як каже начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей міської ради Христина Білінська, організують у форматі онлайн, до цього змушують карантинні умови. Проте на свіжому повітрі юнакам і дівчатам також буде нагода розважитися. Молодіжному дню приурочать, зокрема, квест «Між знаками». На таке цікаве змагання можна буде вийти одному, а можна – й у складі команди, яка має складатися не більше трьох осіб. Завдання теж не важке. Треба лише зробити фотоселфі з усіма знаками «Тернопіль – молодіжна столиця». Їх є сім і їх виставили на в’їздах-виїздах з обласного центру.
Як зазначили організатори квесту, між знаками молодь може ходити, бігати, стрибати, літати, їздити, плавати чи повзти, але головне – добратися до фінішу першим. Кажучи інакше, рекламні щити можна шукати і автівкою, і велосипедом, та іншим видом транспорту, лише б сфотографуватися біля них і мерщій мчатися до кінцевого пункту змагань. Старт дадуть на центральному Театральному майдані, а завершуватимуть квест теж у середмісті, але безпосередньо біля будівлі, де розмістилося управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей міської ради.
На переможців квесту, певна річ, чекатимуть подарунки. Це будуть розмаїті предмети повсякденного вжитку, але із зображенням на них логотипу «Тернопіль – молодіжна столиця».