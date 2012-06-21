Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, уряд схвалив проєкт постанови, розроблений його відомством. Постановою започатковано впровадження єдиного електронного квитка (е-квитка) на Транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua. Завдяки цьому громадяни зможуть, плануючи подорож, придбати єдиний квиток на усі види транспорту, які їм знадобляться на обраному ними маршруті.
Цей проєкт, який поки що вважається експериментальним, мають впроваджувати Державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» за підтримки «Укрзалізниці» та авіакомпанії SkyUp. Реалізувати цей проєкт планують до 30 червня наступного року.
Почати планують з Києва. де єдиним квитком об’єднають метро та залізницю. У подальшому планується об’єднати єдиним квитком усі види транспорту, повідомив міністр.