Так називається виставка експонатів з колекції Оскара Гансена, що відкрилася в Сумському художньому музеї імені Н. Онацького. Уперше вона з’явилася в Сумах рівно 100 років тому, коли до міста над Пслом із Києва перевезли частину зібрання відомого колекціонера, яке після націоналізації в 1919-му стало основою сучасного художнього музею.
Нині музейна експозиція налічує близько 17 тисяч експонатів, з-поміж яких порцеляна, скло, килими, графіка, полотна вітчизняних та закордонних художників тощо. Як розповідає завідувач відділу декоративного мистецтва музею Людмила Федевич, частину експонатів із колекції для широкого огляду виставлено вперше. Насамперед це порцелянова скульптура роботи німецького майстра Августа Шпіса «Сестри», братина, виготовлена в ХVІІ столітті, келихи з червоного скла. Загалом виробів зі скла та порцеляни понад 6 тисяч, це основа колекційного зібрання.
За словами старшого наукового співробітника музею Анни Святиць, надзвичайно багата картинна частина експозиції. Документально підтверджено, що полотна, які нині перебувають у власності сумського музею і виставлені на огляд, були власністю Оскара Гансена.