У січні — березні 2018 року Україна збільшила споживання природного газу порівняно з торішнім аналогічним періодом на 6,7% — до 13 мільярдів кубометрів. За даними прес-служби державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз», у березні спожито 4,3 мільярда кубів, тобто на 2,7% більше, ніж у лютому 2018-го, і на 44% більше, ніж у березні 2017 року.
Імпорт природного газу в першому кварталі становив 1,8 мільярда кубометрів, що на 56,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. «У січні — березні 2018-го імпорт газу з країн Європи порівняно з I кварталом 2017 року скоротився більш ніж удвічі завдяки значним запасам газу в підземних сховищах, які було створено за рахунок ресурсу НАК «Нафтогаз України» та інших клієнтів до початку опалювального сезону», — цитує УНІАН повідомлення компанії.
Найбільші обсяги газу Україна імпортувала Словацьким газотранспортним коридором — 1,3 мільярда кубометрів. На Польщу та Угорщину припало відповідно по 0,2 і 0,3 мільярда кубометрів газу.