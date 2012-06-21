Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Випускники першої на Закарпатті дитячої кіношколи презентували свої кінострічки, створені за 9 місяців свого навчання. Всі вони – дівчата, іх шестеро. Стільки ж і кінострічок, об’єднаних темою булінгу. Це ганебне явище зачепило і спонукало до творчості.
Спільний випусковий кіноальманах отримав красномовну назву – «Хулігани». Кожна з учениць розкривала ідеї по-своєму і у різних жанрах– мангу, аніме, ба навіть коміксу. Стрічки створювали, освоюючи спеціальні програми. Прилучалися родичі, друзі та знайомі.
На презентації кіноальманаху керівник школи Мілена Добош наголошувала, що протягом першого навчального року її слухачі засвоїли повний цикл кіновиробництва. Звичайно, осягнення майстерності потребує ще багато часу, але перші рубежі взяті.
«Найголовнішим було те, аби майбутні кінотворці навчилися працювати в команді. І щоб могли б самі втілювати свої ідеї, цілі, думки «в площині кінотвору», – сказав художній керівник школи Михайло Добош.