Перші об’єднані територіальні громади Рівненщини, на виконання довгоочікуваної постанови Кабміну, отримали документи на землю сільськогосподарського призначення, що розташована за мажами населених пунктів.
Це Привільненська та Тараканівська об’єднані громади, що у Дубенському районі, – каже начальник Держгеокадастру в Рівненській області Роман Мигаль. – Відтепер повноваження, якими володіли управління Держгеокадастру, передаються на місця. Відповідно, всі рішення щодо використання цієї землі, прийматимуть депутати в громадах.
Маємо ще один вагомий стимул до об’єднання та більш активної участі громад у процесах децентралізації, – додає голова Дубенської райдержадміністрації Юрій Парфенюк.
На Рівненщині, де сьогодні утворено 28 ОТГ, вже до кінця року передадуть усі належні їм землі – розпоряджайтеся та залучайте інвестиції.