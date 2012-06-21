Британський фізик Стівен Хокінг вважає, що до Великого вибуху і появи Всесвіту нічого не існувало.
«Нічого не було до Великого вибуху», – сказав знаменитий британський фізик на телевізійному шоу «StarTalk», повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
За його словами, разом з американським фізиком Джеймсом Хартлі вони сформулювали теорію про відсутність кордонів, згідно з якою гранична умова Всесвіту в тому, що у нього відсутні кордони.
Вчений сказав, що на початку Всесвіту, час, який ми знаємо, замінюється уявним часом, який поводится як четвертий напрямок простору.
Простіше кажучи, Хокінг пропонує уявити початок Всесвіту у вигляді Південного полюса Землі – як точку, в якій діють звичайні закони фізики. Він скорочується, коли ми йдемо назад, але ніколи не супроводжується однією точкою. Якщо ми бачимо Південний полюс як початок Всесвіту з реальним і уявним часом. «Немає нічого на південь від Південного полюсу, нічого не було перед Великим вибухом», – додав Хокінг.