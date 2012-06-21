У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка (Галерея мистецтв) відбувся захід, присвячений 100-літньому ювілею Товариства Червоного Хреста України.
Україна – одна з 191 країн, де працює Червоний Хрест. Свою історію в Україні він почав 18 квітня 1918 року, коли в Києві зібрався I З’їзд Товариства Червоного Хреста України. Ця дата вважається початком роботи цієї міжнародної організації в Україні як самостійного національного товариства. В 1993 році воно отримало офіційне визнання Міжнародного Комітету Червоного Хреста і стало повноправним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Згідно з дослідженням Gore Stone та GFK Ukraine, товариство Червоного Хреста користується найбільшою довірою вітчизняних громадських і благодійних організацій. Заступник голови Полтавської облради Анатолій Ханко відзначив Червоний Хрест як організацію, що одна з перших відреагувала на події на Сході країни і зайнялася вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб. – Я гордий з того, що причетний до добрих справ Товариства. Вже 17 років є донором, регулярно здаю кров. Представників Товариства Червоного Хреста я зустрічав у лікарнях, будинках-інтернатах, на Майдані та російсько-українській війні. Вони допомагали людям, виявляли милосердя, людяність та співчуття.
Червоний Хрест – надійний помічник держави в гуманітарній сфері. У минулому році Товариство надало медичним закладам області лікувальних засобів і обладнання майже на 9 мільйонів гривень. Держава натомість перестала його фінансувати.
– У 2016 році червоний Хрест залишився без державної підтримки. Сподіваємось, не назавжди. Завдяки підтримці місцевого керівництва організація не припиняє діяльності, адже людей, які потребують допомоги, вистачає. До того ж, сучасні гуманітарні виклики та процес децентралізації в Україні ставлять перед Товариством нові завдання, – зазначила голова Полтавської обласної організації Червоного Хреста Ірина Плюсніна.