Про це під час брифінгу 15 жовтня повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Він також поінформував, що на сьогодні в місті на карантин закрито п’ять шкіл – три в Печерському та по одній в Оболонському та Подільському районах. На дистанційному навчанні нині загалом перебувають 594 класи у 186 школах Києва. Хворих школярів у столиці на COVID-19 нині 610 та 412 педагогів.

А у дитсадках через пандемію закрито 78 груп у 68 закладах. Повністю на карантин закрито чотири садочки. Зокрема, за останні кілька днів додалися 2 заклади у Святошинському районі. А наповненість цих закладів у столиці нині становить понад 57%.

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