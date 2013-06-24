У Києві запрацювали нові Центри життєстійкості — у Солом’янському та Дарницькому районах. Відтепер ще більше людей можуть отримати фахову психологічну та соціальну підтримку, знайти нову опору та відновити внутрішню стійкість. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Центри життєстійкості працюють по всій Україні. Це безпечні простори, де кожен — незалежно від віку, статусу чи життєвих обставин — може звернутися по допомогу. Тут працюють кваліфіковані психологи, соціальні працівники, проводяться групові заняття та консультації для сімей із дітьми. Усі послуги — безоплатні та конфіденційні.

"У великому місті завжди більше руху, більше людей і більше мовчазного болю. Київ прихистив тисячі родин, які залишили свої домівки, рятуючись від війни. Але прихисток — це лише перший крок. Далі починається життя в новому просторі, з новими тривогами і з розірваними зв’язками. Центри життєстійкості створені, щоб допомогти людям не лише впоратися з викликами, а й віднайти себе в новій реальності. Тут не замінюють втрачене, але допомагають знайти нову опору. Людина отримує можливість бути почутою, відчути, що її досвід важливий, що вона – частина громади, яка здатна підтримати. Коли я впевнено почуваю себе в своїй громаді, я впевнено почуваю себе в своїй країні. І саме з цього починається відновлення. Я вдячна всім партнерам, зокрема Міжнародному благодійному фонду "Українська фундація громадського здоров’я", за системну, комплексну і наполегливу роботу. Завдяки цьому підходу сьогодні в столиці відкрито одразу два Центри життєстійкості – у Солом’янському та Дарницькому районах. Це не просто розширення мережі. Це внесок у стійкість міста, у відновлення людей і зміцнення нашого спільного майбутнього”, — зазначила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Центр у Солом’янському районі відкрито за адресою вул. Академіка Шалімова, 13. Його створено Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» спільно з Солом’янською райдержадміністрацією в межах пілотного проекту з формування життєстійкості Міністерства соціальної політики у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

“Відкриття Центру життєстійкості у Солом’янському районі — це важливий крок у напрямку посилення соціальної підтримки мешканців. Ми розуміємо, наскільки сьогодні людям потрібен доступ до фахової допомоги. Центр працює для всіх, хто звернеться — незалежно від статусу, місця реєстрації чи обставин”, — підкреслив голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко.

У червні також відкрився Центр життєстійкості для релокованої Кремінської громади Луганщини — на базі Центру ментального здоров’я у Дарницькому районі за адресою вул. Анни Ахматової, 31.

“Для нашої команди відкриття Центрів життєстійкості в Києві — це продовження багаторічної системної роботи, яку ми ведемо в різних регіонах України, підтримуючи жінок, дітей, сім’ї у кризі. Життєстійкість — це не про силу як таку. Це про здатність зберегти людяність у найтемніші моменти, вміти звернутися по допомогу, відновитися після втрат і знову відчути, що ти не сам. І саме для цього ми створили цей простір — безпечний, безбар’єрний, наповнений увагою. Стійкість громади не вимірюється тільки кількістю послуг чи наявністю будівель. Вона народжується там, де люди об’єднуються, щоб підтримати одне одного. Саме тому такі простори мають з’являтися всюди, де є біль, але має народитися сила”, – наголосила виконавча директорка МБФ "Українська фундація громадського здоров’я" Галина Скіпальська.

Мережа Центрів життєстійкості продовжує зростати разом із запитом людей на підтримку. 228 відкритих Центрів у різних регіонах України стали місцем, де українці отримують не лише психологічну та соціальну допомогу, а й можливість знову будувати своє життя поруч із підтримуючою спільнотою. Щодня до роботи залучено понад 1500 фахівців, які допомагають людям долати виклики, шукати сили та не залишатися наодинці зі своїми проблемами.