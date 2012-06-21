Площа природно-заповідного фонду Донеччини, що становить понад 98 тисяч гектарів, збільшилася ще на чотири нові заказники. Йдеться про природні території, розташовані у межах Новодмитрівської та Марківської сільських рад Костянтинівського району — «Іжевський», «Балка Марківська», «Страшний ліс» та ландшафтний заказник місцевого значення «Балка Майська з лісом Рукавець».
Як уточнили в Донецькій обласній державній адміністрації, кожен заказник має площу від 46 до 65 гектарів, а всі разом вони становлять 215 гектарів. Під охорону, а тут заборонено вести сільськогосподарське виробництво чи будівництво та випасати худобу, взяли природні території первісного незайманого степу, де збереглися рослини, занесені до Червоної книги. У цій місцевості фахівці виявили чимало червонокнижних видів комах та інших степових представників фауни.
«На жаль, подібних ділянок степу залишається дедалі менше, тому закономірно прагнемо їх зберігати. Ми маємо рік, протягом якого маємо облаштувати нові заказники. А що саме там буде — вирішуватимуть депутати сільських рад. Наприклад, є намір створити у нових заказниках екологічні стежки, які будемо рекомендувати туристам, а ще місцевим школярам, які можуть вивчати біологічне різноманіття Донеччини. Вважаю, що подібні зусилля сприятимуть розвитку зеленого туризму в нашому промисловому регіоні», — розповідає голова Костянтинівської районної державної адміністрації Наталія Виниченко.