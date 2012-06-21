У першому читанні Верховна Рада ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд», внесений Президентом Петром Порошенком. За це рішення проголосували 282 народних депутати. Із фракції «БПП» проголосував 101, «Народного фронту» — 67, Радикальна партія дала 14 голосів, «Самопоміч» — 22, «Батьківщина» — 19, Опозиційний блок спромігся на 2, група «Воля народу» забезпечила 8, а група «Відродження» — 15.
Загалом у парламенті було зареєстровано п’ять подібних проектів документів. 1 березня Верховна Рада внесла до порядку денного й розпочала розгляд усіх п’яти, повідомляє УНІАН. У тексті передбачено поширити юрисдикцію Вищого антикорупційного суду на всю територію України.
Під час 14-ї щорічної інвестиційної конференції Dragon Capital Прем’єр-міністр Володимир Гройсман так прокоментував цю ухвалу: «Антикорупційний суд, перше читання, за основу — 282 народних депутати «за». Між першим і другим читанням буде жорстка боротьба. Але будемо боротися. Я впевнений, що 226 голосів за подальше ухвалення буде».