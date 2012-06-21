У Краматорську проведено дводенний семінар «Стратегічні комунікації в районі проведення операції Об’єднаних сил та цивільно-військове співробітництво». Зібрання організував і провів Укртелерадіопресінститут за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні та ГО «Медіафорум». Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко розповів про перспективи державної підтримки реформованих друкованих ЗМІ та специфіку інформування в зоні проведення ООС. У відкритті семінару взяли участь голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко і заступник начальника штабу ООС зі стратегічних комунікацій полковник Руслан Мирошниченко.
Перший день семінару було наповнено переважно теоретичним контентом. Основними темами обговорення стали стандарти журналістської етики і досвід їх дотримання у ЗМІ країн Альянсу. Ішлося про невійськову співпрацю у форматі Україна — НАТО в регіональному вимірі, інтеграцію гендерного компонента в цивільно-військове співробітництво, проблеми та досвід гуманітарного розмінування в Україні.
Наступного дня три десятки слухачів семінару, серед яких керівники районних видань Донецької, Луганської, Харківської областей, представники Суспільного та муніципального телебачення Луганської й Донецької областей, взяли участь у практичних заняттях. Експерти й медіатренери провели для них тренінги з надання першої медичної допомоги постраждалим у разі підриву боєприпасів, повідомляє пресслужба Держкомтелерадіо. Журналісти на прикладі стандартів і досвіду країн Альянсу вчилися правил безпеки під час професійної діяльності, взяли участь у майстер-класі з діджиталізації місцевих медіа, студіювали перспективи монетизації інтернет-ресурсів редакцій, користування системою інформаційної безпеки YOU CONTROL.