Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Приємна звістка надійшла цими днями на адресу студента будівельного факультету Сумського національного аграрного університету Максима Кіпрача — впродовж наступного навчального року він отримуватиме стипендію імені Героїв Небесної Сотні.
Про це повідомив сайт Міністерства освіти і науки України, де надруковано відповідний наказ із прізвищами 43 студентів та курсантів вишів країни. До речі, Максим — єдиний представник Сумської області.
За словами т. в. о. міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, така стипендія запроваджена на вшанування молодих і мужніх учасників Революції Гідності, які власним життєвим прикладом продемонстрували відданість ідеалам вільної і незалежної України. Вперше стипендію призначили минулого року.
При визначенні стипендіатів до уваги беруться низка показників, що стосуються насамперед успішності в навчанні, активність у громадському, науковому, спортивному житті.
Повідомлення про присудження стипендії Максиму Кіпрачу надруковано на сайті СНАУ — колектив викладачів і студентів привітав юнака із таким визнанням.