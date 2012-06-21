Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На базі Сумського національного аграрного університету відбулося засідання Об’єднаної ради студентського самоврядування аграрних вишів України.
Мова йшла не тільки про поточні питання діяльності органів студентського самоврядування, а й про різні аспекти підготовки кадрів для сучасного агропромислового комплексу.
Учасники засідання ознайомилися із досвідом сумського вишу, зокрема, роботою центру точного землеробства та програмою дуальної освіти. На основі дискусій та обговорення напрацьовано низку практичних рекомендацій задля поліпшення діяльності як Об’єднаної ради студентського самоврядування, так і системи підготовки сучасних фахівців для АПК.
Ці питання будуть у центрі уваги учасників наступного 20-го зльоту студентських лідерів аграрної освіти, який відбудеться у червні нинішнього року.