У Покровську на Донеччині молоді мешканці міста організовують проведення екологічного фестивалю. З подібною ініціативою вийшли активісти студентського самоврядування Донецького Національного технічного університету, який перебрався сюди після окупації Донецька.
Насамперед студенти написали перспективний проект соціальної дії, який схвалила і підтримала громадська організація «Світло» на конкурсі міні-грантів, проведеного за сприяння Агентства США з міжнародного розвитку. А тепер вони приступають до реалізації свого проекту, що має дуже конкретну мету – власними зусиллями прибрати місто і зробити його зеленішим, гарнішим і привабливішим.
На першому етапі екологічної акції, який стартує 21 квітня, його учасники подбають про озеленення міста, висаджуючи молодці деревця, кущі та квіти. А далі – на початку травня займуться прибиранням забруднених міських територій. Тим часом вже очевидно, що участь у студентському екологічному фестивалі готові взяти не тільки молодші мешканці Покровська.