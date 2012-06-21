Боронити Вітчизну, як власну родину і самих себе, обіцяли під час складання присяги випускники військової кафедри Ужгородського національного університету. Тут готували офіцерів для військової служби ще за часів СРСР, а за Незалежності перестали це робити. Пояснювали — через нібито незатребуваність у Збройних силах.
Ситуація докорінно змінилася після того, як виникли нові загрози і виклики для України. Та й охочих навчатися на військовій кафедрі побільшало настільки, що її відновлення стало необхідністю. До викладання на кафедрі залучено досвідчених кадрових військових, з-поміж яких є учасники АТО.
Урочиста церемонія складання присяги традиційно розпочалася покладанням квітів до пам’ятника борцям за волю України, який встановлено біля ректорату вишу. Випускників привітав ректор, професор УжНУ Володимир Смоланка. Завідувач військової кафедри Василь Олійник зазначив, що це вже третій випуск після відновлення такого навчання. Військовим спеціальностям навчаються не лише хлопці, а й дівчата. Під час складання державних іспитів кожен із них показав добрі результати, багатьох відзначено грамотами. Всі вони — достойні того, щоб поповнити ряди Збройних сил. Привітали випускників військової кафедри і їхні батьки, близькі, а також ветерани воєнних дій на сході України. Народний герой України отець Іван Ісаєвич провів урочистий молебень.
Найбільш хвилюючої миті всі присутні завмерли: присягу на вірність Батьківщині склали 94 випускники кафедри. Отримавши офіцерські звання, деякі з них уже виявили бажання піти на контрактну службу до Збройних сил України.