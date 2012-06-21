Те, що «слово не горобець», кожний знає: та чи прагне молодь вчитися спілкуватися? У вінницькому молодіжному центрі «Квадрат» понад сто осіб взяли участь у тренінгу на тему «Як знайомитися та спілкуватися правильно». Захід провели задля налагодження комунікації та надання допомоги молодим людям у розумінні правил етикету спілкування у ділових бесідах. Учасників навчали правильно знайомитись, щоб справити хороше враження на співрозмовника при першій зустрічі і таким чином закласти ділові зв’язки для майбутньої співпраці, а також основам етикету спілкування. Розглянули складові побудови успішних ділових та особистих відносин. Затим у формі гри закріпили набуті знання на практиці. «Дуже сподобалося. Розповідали про цікаві методики знайомства з людьми, як розуміти один одного та спокійно реагувати на неприємні слова», – поділився враженнями Вадим, один з учасників тренінгу.
По завершенню тренінгу делегати студентської ради Вінниччини провели опитування, яке засвідчило, що молодь прагне спілкування, самореалізації та вдосконалення, отримання нових цікавих знань.