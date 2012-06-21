Акумулятор, винайдений інженерами Фуданьського університету в Шанхаї (Китай), тримає заряд при температурі –70° C, тоді як звичайні літій-іонні батареї, які використовуються сьогодні в більшості стільникових телефонів, електромобілів і інших пристроях, вже не здатні виконувати свої функції. Винахід китайських вчених дозволить створити акумулятори для використання в найхолодніших місцях на Землі або космічних апаратах, які зможуть здійснювати подорожі до більш далеким від Сонця планет.
Звичайний літій-іонний акумулятор складається з електродів, розділених пористим сепаратором, просоченим електролітом. Переносником заряду є позитивно заряджений іон літію, який має здатність впроваджуватися в кристалічну решітку електроліту. Чим нижче температура, тим складніше іонам «пробиватися» в електролітний матеріал, пояснює один із співавторів винаходу Шаолі Донг.
Низькі температури роблять звичайні літій-іонні батареї менш ефективними. Так, при –40° C вони здатні виробляти лише 12% заряду, який вони мають при кімнатній температурі;а при температурі –70° C вони взагалі не працюють.
Нова батарея містить особливий вид електроліту, який дозволяє іонам легко переміщатися між електродами навіть при екстремальному холоді. Батарея утримує близько 70% від своєї ємності навіть при –70° С.