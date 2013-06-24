Міністерство оборони запускає Defense AI Center of Excellence «A1 center» — перший центр компетенцій, який займатиметься впровадженням штучного інтелекту в оборонні процеси та розвитком технологічних рішень для сучасної війни. Він стане частиною системи технологічних центрів компетенцій, які створюють при Міністерстві оборони.

«Щоб бути швидшими за ворога на полі бою, ми створюємо систему центрів компетенцій військових технологій при Міністерстві оборони. Найближчим часом за кожним ключовим напрямом сучасної війни з’явиться окремий центр: дрони, Middle Strike, Deep Strike, артилерія та інші», — заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Завдання таких центрів — постійно аналізувати поле бою, технології та визначати наступні кроки для розвитку оборонних спроможностей України, адже в сучасній технологічній війні перевагу отримує той, хто швидше проходить цикл інновацій.

Першим таким центром стане Defense AI Center of Excellence «A1 center», який впроваджують за підтримки уряду Великої Британії. Його основні напрями роботи: аналіз бойових даних; прогнозування дій ворога; розвиток автономних систем; розроблення нових інструментів управління.

Центр компетенцій допоможе швидше перетворювати бойовий досвід та дані з фронту на технологічні рішення і прискорювати впровадження інновацій у Силах оборони.

«ШI­рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI­driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», — підкреслив Михайло Федоров.

Міністерство оборони запрошує фахівців надсилати резюме та долучатися до роботи центру, а також пропонувати ідеї для розвитку оборонних ШI­рішень, повідомляє Міноборони.