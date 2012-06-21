Вже 2020 року в Україні планують розпочати проектування нових атомних енергоблоків. Старт їх зведенню передбачено дати не пізніше, ніж у 2024—2025 роках.
Таким чином держава розраховує отримати нові генеруючі потужності до 2030—2040 рр., коли буде виведено з експлуатації значну кількість нинішніх блоків АЕС. Адже сам процес будівництва атомного енергоблоку розтягується на тривалий період.
«З 2030-го по 2040 рік втрата встановлених потужностей в атомній енергетиці може становити 11 ГВт. Чим Україна їх компенсуватиме? Сьогодні рішення не ухвалене. Для заміщення діючих енергоблоків проектування нових блоків потрібно починати у 2020 році», — повідомив перший віце-президент і технічний директор НАЕК «Енергоатом» Олександр Шавлаков. «Безпосередньо будівництво має розпочатися не пізніше, ніж у 2024—2025 роках, оскільки орієнтовний строк від початку проектування до завершення будівництва атомного енергоблоку, згідно із загальносвітовою практикою і всіма аспектами щодо гарантування безпеки енергоблоків, становить 10 років», — цитує слова фахівця прес-служба НАЕК «Енергоатом».
«Енергоатом» уже давно проводить підготовчі роботи для безпечного продовження проектного терміну експлуатації енергоблоку ще на 10 років. І після отримання дозволу від Держатомрегулювання компанія готується до пуску блоку в понадпроектний строк експлуатації, повідомляє УНІАН.
Торік Держатомрегулювання ухвалило рішення про продовження терміну експлуатації енергоблоків № 1, №2 і № 3 Запорізької АЕС. Цьогоріч НАЕК проводить тривалий ремонт на третьому енергоблоці Рівненської АЕС з метою продовження строку його експлуатації.