У серпні 2020 року субсидію на оплату житлово-комунальних послуг в Україні отримали 2,946 мільйона громадян. За даними Міністерства соціальної політики України, у серпні по субсидії на оплату ЖКП звернулися 24,2 тисячі домогосподарств, отримали цей вид допомоги 9,9 тисячі.

У серпні 2020 року надано субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на суму 417,02 мільйона гривень. З них 405,3 мільйона субсидіанти отримали в готівковій формі, а 11,7 мільйона — в безготівковій. Середній розмір субсидії на одне домогосподарство в серпні 2020 року порівняно з липнем зріс на 8,9% — до 279,8 гривень проти 256,73.

Найбільший середній розмір субсидії в Україні зафіксовано у столиці. Тут вона становить 488,21 гривні. А найменший — у Закарпатській області: 149,42 гривні.

У липні, нагадує УНІАН, субсидію на оплату послуг ЖКГ отримали близько 2,93 мільйона громадян. У середньому вона становила 256,7 гривні.