Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Центральному районному суді Миколаєва відбувся розгляд справи за клопотанням одного з вбивць Оксани Макар Євгена Краснощока. Засуджений до довічного ув’язнення він спробував довести суду необхідність пом’якшення йому вироку. Як писав «Урядовий кур’єр», в березні 2012-го року троє молодиків, – Євген Краснощок, Максим Присяжнюк та Артем Погосян зґвалтували та жорстоко вбили Оксану Макар. Вони підпалили дівчину та залишили помирати в підвалі недобудованого будинку. Дівчина перенесла декілька операцій, але померла в Донецькому опіковому центрі.
Тоді Центральний суд повністю довів провину затриманих та призначив вироки: Євгену Краснощоку, як ініціатору злочину, – довічне ув’язнення, Присяжнюку – 15 років в’язниці, Погосяну – 14 років. Через сім років після оголошення вироку Євген Краснощок звернувся до суду з проханням переглянути вирок у зв’язку із нововиявленими обставинами.
Під час судового засідання він заявив, що визнав себе винуватцем в жорстокому злочину після катувань з боку правоохоронців під час слідства. Але прокурор Миколаївської прокуратури Артем Шинкарюк не погодився з вимогою долучити до справи заяву про катування. Ще раніше суд ухвалив рішення про необґрунтованість заяви Краснощока. Тож, на переконання прокурора, – ці обставини вже не можна вважати нововиявленими.
Прокуратурою Миколаївської області вже проводилися відповідні службові перевірки за заявою обвинуваченого, про що зазначено в тексті вироку суду першої інстанції. У результаті Центральний районний суд м. Миколаєва відмовив у перегляді головному фігуранту у справі Оксани Макар Євгену Краснощоку та залишив без змін ухвалу суду першої інстанції.