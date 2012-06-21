Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У Національному антикорупційному бюро України порахували, що сума збитків у межах кримінальної справи щодо ПриватБанку становить 100 мільярдів гривень, повідомив очільник НАБУ Артем Ситник.
За його словами, ця справа дуже об’ємна й нині знаходиться на стадії досудового розслідування. На думку Артема Ситника, суспільству у межах справи поки що надається мінімум інформації, щоб не нашкодити розслідуванню.
Він зазначає, що всі посадові особи, які ведуть цю справу, добре розуміють, що до неї прикута увага всього світу й, насамперед, партнерів України. А тому, як зазначає посадовець, зі справою треба покінчити якомога швидше й передати її до суду.
Нагадаємо, щоб врятувати ПриватБанк, держава провела його докапіталізацію на суму понад 155 мільярдів гривень і націоналізувала цю фінансову установу.
Колишні власники банку вважають націоналізацію незаконною. Наразі тривають судові спори з цього приводу, як в українських, так і в закордонних юридичних інстанціях.