Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Києві відбулася фінальна футбольна зустріч чемпіонату України серед аматорів, у якій силами помірялися команди «Вікторія» із селища Миколаївка Білопільського району на Сумщині та «Епіцентр» із Дунаївців Хмельницької області. Перемогу святкували представники Слобожанщини, таким чином підтвердивши назву своєї команди.
Матч видався безкомпромісним, видовищним і багатим на голи. Залишившись у меншості, миколаївці першими пропустили м’яч, однак згодом відігралися, завершивши поєдинок з нічийним рахунком 3:3. Додатковий час також не виявив переможця — 4:4. І лише за серією пенальті фортуна усміхнулася «Вікторії».
Футбольний клуб у селищі Миколаївка заснований п’ять років тому місцевою агрофірмою з однойменною назвою. Позаторік команда вже ставала чемпіоном України, торік здобула титул віце-чемпіона, а цьогоріч підтвердила звання найсильнішої в аматорському футболі України.
До речі, у селищі зусиллями агрофірми збудовано сучасний стадіон, на якому тренується команда і проходять футбольні зустрічі різних рівнів. Поле має систему зрошення і освітлення, є глядацькі трибуни на 500 уболівальників, адміністративна будівля, роздягальні тощо.