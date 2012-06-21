27-річний Артем Гарін установив третій особистий і черговий національний рекорд у номінації «Людські досягнення» із запам’ятовування цифр після коми числа Пі. Цього разу впродовж 10 хвилин 56 секунд він успішно впорався з показником 23 тисячі цифр, тоді як раніше йому підкорялися відповідно 5 тисяч і 10 101. За його словами, тепер він має намір штурмувати світовий рекорд, що становить 67 тисяч цифрових знаків.
Про свої здібності Артем замислювався ще в юності, а особливо коли під час іспиту з фізики у Сумському державному університеті ледь не одержав двійку. Як пригадує його колишній викладач доцент СумДУ Василь Нефедченко, тоді вони уклали парі на те, що до наступного дня Артем напам’ять вивчить три підручники з фізики і зможе на вибір відтворити їхні сторінки. Неймовірно, але факт: студент вільно цитував із пам’яті не тільки абзаци, а й цілі сторінки, за що заслужено одержав відмінно і здивував та ошелешив викладача та однокурсників.
За словами рекордсмена, він не користується записами чи флешками, а всю інформацію тримає в пам’яті. А саме: численні телефонні номери, дати, адреси тощо. Жартує, що так йому не страшні жодні віруси чи хакери.