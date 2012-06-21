Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Підсумовано результати всеукраїнського традиційного конкурсу на звання кращого молодого агронома, який 8 років поспіль проходить за ініціативи і підтримки спеціалізованого журналу «Agroexpert». Мета такого творчого огляду — стимулювання праці молодих аграріїв, які спеціалізуються на рослинницькій галузі.

Як повідомив сайт Сумського національного аграрного університету, цього року в номінації «Агрохімія та ґрунтознавство» переможцем став випускник вишу Юрій Шаповалов. Від однієї з аграрних компаній він отримав подарунок — поїздку до Бельгії, де ознайомиться з роботою тамтешнього аграрного сектору, а також відпочине в цій країні.

Оскільки карантинні обмеження не дозволили провести конкурс у звичному форматі, його організатори скористалися онлайн. Півтори сотні учасників з усіх куточків України надіслали свої відео-відповіді, які оцінювало професійне журі.

Переможців визначили у номінаціях «Селекція і насінництво», «Плодоовочівництво», «Захист рослин», названо також володарів нагород «АгроЛеді-2020», «Соя-2020».