Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж трьох днів у місті над Пслом тривав фестиваль байкерів «Мото Суми», в якому взяли участь майже 500 прихильників цього швидкісного хобі з різних куточків України.
Як розповіли його організатори, це не тільки чудова можливість зустрітися друзям-однодумцям, а й разом відзначити 20-річчя клубу «Wind Riders», який об’єднує прихильників байкерського руху.
У програмі свята були урочистий проїзд центральними вулицями Сум, рок-концерт, розважальна програма, фаєр-шоу, відзначення ювілею клубу.
Таким чином фестиваль байкерів став своєрідним епіграфом до урочистостей з нагоди Дня міста, який Суми вже розпочали відзначати 1 вересня низкою заходів і завершать 12-го вересня другим книжковим форумом, який матиме статус обласного.