Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Для сумського комунального підприємства «Електроавтотранс» конкурс «Кращий водій тролейбуса» став традиційний. Останніми роками у такому виробничому змаганні з професійної майстерності беруть участь від 20 до 30 водіїв.

Ось і цими днями 27 працівників підприємства, які пройшли відбірковий етап, упродовж кількох днів демонстрували свої знання та практичні навички. Зокрема, стосовно правил дорожнього руху, виконання тих чи тих видів ремонту, вміння кермувати транспортом тощо. Усього учасники конкурсу подолали шість етапів.

За словами керівника підприємства Андрія Новика, конкурс набирає популярності і всіляко стимулюється дирекцією. Адже це насамперед заохочення до підвищення професійної майстерності водіїв, поліпшення культури обслуговування пасажирів, безпеки руху. Тож у колективі планують запровадити подібний конкурс також серед водіїв автобусів.

Переможцем цьогорічного змагання стала Тетяна Борченко, яка у колективі працює шість років. До речі, і в позаминулорічному конкурсу кращою стала представниця прекрасної статі Яна Бабкіна. А друге і третє місця посіли відповідно Євген Шурхаєв та Юрій Забіла.

Трьом призерам буде підвищений кваліфікаційний клас, усі учасники відзначені грамотами керівництва підприємства.