Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах з робочою поїздкою побувала Надзвичайний та Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен. Вона провела зустріч з міським головою Сум Олександром Лисенком, у ході якої йшлося про широке коло питань співпраці обласного центру над Пслом із ФРН і насамперед містом-партнером Целлє – рівно два десятиріччя тому між ними було укладено відповідну офіційну угоду.
І сьогодні, за словами очільника Сум, триває спільна робота над реалізацією низки проєктів та підготовкою проєктних заявок на отримання тих чи інших грантів, зокрема, для створення новітнього освітнього середовища на окремих екологічних територіях міста. Завдяки тісній і предметній співпраці вагомі результати одержано в освіті, медицині, енергозбереженні, інших галузях.
Йшлося також про залучення німецьких інвестицій у сумську економіку – територія нещодавно створеного індустріального парку може стати для цього ефективним майданчиком.
Посол Анка Фельдгузен висловила готовність до подальшого поглиблення співробітництва, втілення нових значимих проєктів задля розвитку Сум і Целлє.