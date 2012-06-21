Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Минулої суботи Сумщина взяла активну участь у Всеукраїнській акції «Мільйон дерев за добу». За попередніми підрахунками, цього дня на території слобожанського краю на загальній площі майже 21 гектар висаджено понад 83 тисячі сіянців і саджанців таких дерев і декоративних порід як липа, клен, дуб, абрикос, ялина, туя.
За повідомленням Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства, роботи велися на територіях п’яти лісових господарств — Роменського, Сумського, Охтирського, Краснопільського та Конотопського.
Ділянки, де планували висаджувати майбутній ліс, були зарані означені на інтерактивній мапі, яку підготували Державне лісове агентство та ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр». Тож кожен бажаючий міг долучитися до роботи.
Зважаючи на карантинні обмеження, кількість учасників зеленого суботника виявилася дещо нижчою, ніж передбачалося. Однак це не завадило справитися із поставленими завданнями, заклавши основу молодого лісу, який зеленітиме через роки і слугуватиме наступним поколінням.