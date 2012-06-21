Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Удосконалюючи форми і методи роботи з безробітними, Сумська обласна служба зайнятості надає особливої уваги не лише їх працевлаштуванню, а й підтримує контакти зі своїми підопічними опісля того, як знаходить відповідне робоче місце, цікавиться у роботодавців, наскільки ті задоволені новими працівниками.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, зворотні зв’язки підтверджують, що співпраця у трикутнику «служба зайнятості – безробітний – роботодавець» має системний та ефективний характер. Вагомою підмогою в цьому стають кар’єрні радники, які супроводжують безробітних у пошуках робочого місця, а опісля тримають на контролі їхню трудову кар’єру.
Так, нещодавно в Україні проведене відповідне масштабне опитування, в якому взяли участь понад 42 тисячі роботодавців, у тому числі майже 600 із Сумщини. І всі вони вказали на тісну співпрацю зі службою зайнятості, яка виступає надійною єднальною ланкою між безробітними і роботодавцями.
Нині постійно функціонує сайт, на якому за окремим посиланням можна звернутися до працівників служби зайнятості із тим чи іншим запитанням, проблемою. Впродовж 15 робочих днів спеціалісти нададуть відповідь, порадять, як діяти у тій чи іншій ситуації.