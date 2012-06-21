У межах відзначення 80-річчя утворення Сумської області в Сумах відбувся перший велосипедний заїзд «Сумська сотка». Його мета — популяризувати здоровий спосіб життя, залучити населення до велосипедного руху. Організатори заходу запропонували учасникам два маршрути завдовжки 50 і 100 кілометрів. На старт вийшли понад сто спортсменів й аматорів із Сум, Харкова, Києва, Дніпра, Полтави, Кропивницького та багатьох інших міст, які залюбки подолали обрані дистанції. Вони відвідали навколишні села, через які пролягали маршрути: Нижню Сироватку, Старе Село, Низи, Лугове та інші. Тих, хто продемонстрував найкращі результати, нагородили грамотами і призами. За словами учасників велосипедної сотки, всі вони одержали особливе задоволення від такого заїзду, адже зустрілися ті, для кого велосипед — друг і помічник у повсякденні.
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