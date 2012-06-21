Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Спортивні успіхи вихованців сумської школи біатлону відомі далеко за межами України. Ось і недавно вони блискуче виступили у білоруському місті Раубічі на чемпіонаті світу з літнього біатлону, де вибороли одну золоту і три бронзових медалі.
Зокрема, нагороду найвищого гатунку у супер-спринті здобула заслужений майстер спорту олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко, а її сестра Віта Семеренко, яка має такі ж титули і звання, стала «бронзовою» в гонці переслідування серед жінок.
Дві бронзових медалі на рахунку юніорки Анни Кривонос, яка відзначилася у суперспринті та гонці переслідування. Ще одна представниця Сумщини Юлія Журавок посіла п’яте місце у гонці переслідування.
Готував спортсменок до змагань старший тренер збірної команди України з біатлону заслужений тренер Григорій Шамрай.
Днями в Сумській ОДА відбулася зустріч із спортсменками та їхніми наставниками, в ході якої т. в. о. голови ОДА Ірина Купрейчик привітала їх з успішними виступами і перемогами, подякувала за уславлення Сумщини у світі, а також вручила почесні грамоти голови Сумської ОДА і подарунки.
Очільниця ОДА побажала всім міцного здоров’я, нових вдалих стартів і переможних фінішів.