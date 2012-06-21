ПАТ «Сумиобленерго» постійно дбає про кадри для власного виробництва. Тут діє навчальний центр із сучасною матеріально-технічною базою і полігоном, який має відповідну Ліцензію Міністерства освіти і науки України.
Окрім основної роботи з підвищення кваліфікації персоналу, на його базі готують фахівців таких спеціальностей як стропальник, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, машиніст автовишки та автогідропідіймача, контролер енергонагляду, електрозварник ручного зварювання.
Ось і цими днями розпочали навчання десятеро слухачів, які виявили бажання стати електромонтерами з експлуатації розподільних мереж. За умови успішного складання іспитів на початку липня нинішнього року всі вони мають шанси поповнити колектив енергетиків.
Водночас розпочалися курси з підвищення кваліфікації за цією ж спеціальністю, за підсумками яких слухачі мають підтвердити свою професійність.