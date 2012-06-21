Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Щоб наступний опалювальний сезон пройшов без збоїв, колектив АТ «Сумигаз» упродовж останніх місяців ретельно готував газові мережі. Зараз ремонтники виходять на фінішну пряму, аби завчасно «поставити» на лінійку готовності все наявне господарство.
Як повідомила пресслужба товариства, для цього комплексно обстежено десять тисяч кілометрів газопроводів і прилеглого обладнання, модернізовано понад сотню газорозподільчих об’єктів. Зокрема, капітально полагоджено 15 засувок, реконструйовано 17 газових регуляторних пунктів, замінено 50 шахових пунктів регулювання газу, відремонтовано кілометровий відрізок газопроводу, що перебував в аварійному стані.
За словами головного інженера АТ «Сумигаз» Дмитра Сергієнка, для колективу безпечна експлуатація мереж завжди на першому плані. Оскільки обладнання поступово старіє і зношується, то з кожним роком обсяги ремонтних робіт зростають. Доводиться ущільнювати графіки, інколи припиняти подачу газу – це обов’язкові заходи, до яких клієнти повинні ставитися з розумінням.
Сьогодні ж газовики високо оцінюють ступінь готовності мереж до експлуатації в осінньо-зимових умовах, доклавши для цього відповідних зусиль. А разом з тим закликають громадян бути уважними і обережними: за найменшої несправності газових мереж або обладнання звертатися до фахівців, не наражати на небезпеку себе і тих, хто поруч.