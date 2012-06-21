Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні у міському парку відпочинку ім. І. Кожедуба міста Суми пройшли легкоатлетичні змагання на честь 60-річчя від дня перемоги уславленого земляка кращого скорохода ХХ-го століття Володимира Голубничого на Олімпіаді в Римі. Саме 3 вересня 1960-го року в Італії він здобув свою першу тріумфальну золоту медаль на дистанції 20 кілометрів і таким чином відкрив лік неперевершеним легкоатлетичним перемогам загалом на 5-ти олімпійських іграх, де виборов дві золоті, срібну та бронзову нагороди.
У сьогоднішньому відкритому чемпіонаті Сум зі спортивної ходьби узяли участь діти, юнаки, молодь, дорослі, ветерани, які змагалися на дистанціях 2, 3 і 5 кілометрів. Звісно, з дотриманням усіх карантинних вимог, про що заздалегідь подбали організатори — відділ молоді і спорту Сумської міськради.
«Ювіляр» змагань Володимир Голубничий зараз мешкає в рідних Сумах, удостоєний звання Почесного громадянина міста, на початку літа відзначив 84-ий день народження. І хоч за станом здоров’я не завжди може бути присутнім на змаганнях, все одно цікавиться їхнім перебігом і результатами.