Якщо в багатьох вишах України ще тільки розпочинають запроваджувати принципи дуальної освіти, то в Сумському Національному аграрному університеті вже підсумовують її перші результати.
Так, цими днями тут відбувся перший випуск магістрів за спеціальностями «Агроінженерія» та «Агрономія», які закінчили повний курс навчання спільно з відомою компанією «Кернел» і відразу ж були працевлаштовані.
На переконання ректора СНАУ Володимира Ладики, завдяки багаторічній співпраці із міжнародними партнерами, в тому числі університетом Вайнтефан (Німеччина), вдалося на практиці втілити дуальний підхід до здобуття вищої аграрної освіти. І головний показник – затребуваність випускників на ринку праці, їхня конкурентоспроможність.
Так, усі вихованці вишу одержали роботу не тільки в Сумській, а й багатьох інших областях країни.
За словами керівника відділу навчання та розвитку персоналу компанії «Кернел» Наталії Яловенко, спільний проект із сумським університетом триватиме і надалі.
У той же час СНАУ розробляє проект впровадження системи дуальної аграрної освіти у професійно-технічних навчальних закладах та активно ділиться досвідом із викладачами ДПТНЗ.