Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Оперативники Управління СБУ в Сумській області спільно з прокуратурою краю успішно провели операцію з викриття і припинення діяльності міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні та контрабанді психотропних речовин.
Як повідомив сайт Служби безпеки України, підпільну лабораторію зловмисники облаштували в Броварському районі на Київщині за місцем проживання одного із фігурантів справи. Все було відпрацьоване і відрегульоване з таким розрахунком, аби відвести від лабораторії будь-які підозри. Зокрема, складові психотропних речовин замовляли через інтернет, так само у мережі підшукували клієнтів, переважно із сусідньої Росії, контрабандою відправляли замовлення, а гроші одержували за допомогою системи міжнародних платежів. Здебільшого кур’єрами ставали водії-далекобійники, які перевозили товар під виглядом продуктових посилок.
У поле зору правоохоронців зловмисники потрапили ще в червні цього року на МПП «Бачівськ» Сумської області, де працівники спецслужби виявили контрабанду психотропної речовини та затримали одного із зловмисників. Тоді ж йому оголосили підозру за низкою статей Кримінального Кодексу України.
Невдовзі пройшли санкціоновані обшуки у помешканнях у Києві, Київській та Чернігівській областях, де правоохоронці виявили як психотропні речовини, так і обладнання для їх виготовлення. Також затримано ще двох підозрюваних фігурантів.
Зараз тривають слідчі дії, в ході яких з’ясовуються всі обставини діяльності зловмисників, а також коло осіб, причетних до оборудки.