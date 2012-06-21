Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Цими днями на сумській ділянці українсько-російського кордону прикордонники запобігли двом спробам незаконного переміщення різних товарів із території Російської Федерації. Про це повідомив помічник начальника Сумського прикордонного загону — керівник пресслужби Роман Ткач.

Зокрема, спільно з оперативниками СБУ поблизу кордону, що перебуває під охороною прикордонників відділу «Краснопілля», вони затримали два автомобілі «ГАЗель» і «Toyota Land Cruiser Prado», якими кермували громадяни України. Зловмисники намагалися ввезти майже 600 кілограмів червоної ікри у 24-х контейнерах, кілька мішків із жіночими хустками, косметичні засоби, а також близько сотні коробок із книгами. До того ж з’ясувалося, що в автомобілі «Toyota Land Cruiser Prado» перебитий ідентифікаційний номер кузова.

Ще одне затримання сумські прикордонники провели в Середино-Будському районі поблизу села Гаврилова Слобода. Тамтешні контрабандисти намагалися ввезти з Росії до України 29 упаковок із косметичними засобами, а також 5 із тютюновою сумішшю, що використовується для виготовлення кальяну.

В обох випадках автомобілі і товар за описом будуть передані працівникам митних органів, а на порушників складені адміністративні протоколи. Стосовно підробки ідентифікаційного номера іномарки повідомлено Національну поліції, оскільки такі дії підпадають під відповідну статтю Кримінального Кодексу України.