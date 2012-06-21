Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Творча трупа Сумського обласного академічного театру ім. М. Щепкіна продовжує радувати своїх прихильників новими постановками.
Ось і цими днями на малій сцені відбулася прем’єра вистави «Самотній людський голос», що стала третьою частиною документальної драми «Розрада апокаліпсисом», яку поставив відомий режисер Лінас Зайкаускас за мотивами творів білоруської письменниці нобелівського лауреата Світлани Алексієвич.
Як і дві попередні відповідно «Про лукаву темряву та про інше життя, яке можна зробити з цього» і «Про сто грамів легкого пісочку у білій вазочці», нова постановка є моноспектаклем — драмою на одну дію, присвячена пожежним, що приборкували полум’я Чорнобильської АЕС.
Як наголошує директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, обрані для сценічного втілення твори складні насамперед із філософської точки зору, адже у центрі уваги непрості поняття життя, смерті, самопожертви. Але бурхливі оплески глядачів засвідчили: і режисер, і актриса Дарія Маригіна, і всі, хто причетні до постановки, блискуче склали творчий іспит.
Відтепер у репертуарі щепкінців оригінальна трилогія, яка є яскравою ілюстрацією їхньої високої театральної майстерності та професіоналізму.