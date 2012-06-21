Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Київському палаці спорту пройшла 11-та міжнародна виставка сучасних закладів освіти та освіти за кордоном «WorldEdu, де були представлені десятки закладів середньої, професійно-технічної, вищої освіти, видавництва, асоціації, освітні портали. З поміж її учасників – центри ПТО держслужби зайнятості із Дніпропетровська, Луганська та Сум.
Всі вони презентували власні професійні досягнення, досвід роботи на сучасному ринку праці, напрацювання останніх років.
Приємно, що Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості став переможцем у номінації «Упровадження інформаційно-цифрових систем і технологій у навчальний, дослідницькій та інноваційній діяльності закладів освіти», а директор центру Михайло Гузь нагороджений Почесною грамотою.
На базі виставкового стенду проведено майстер-клас щодо застосування сучасних оптичних приладів у навчальних процесах, а також діджиталізація зображень у ході навчання бджолярів третього розряду.
Прикметно, що учасники і гості виставки мали змогу дегустувати мед із навчальної пасіки в селі Хоружівка Недригайлівського району, де розташоване відділення центру і в якому здобувають різні спеціальності представники багатьох областей України.