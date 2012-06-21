Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумський центр надання адміністративних послуг давно став надійним і кваліфікованим помічником для тисяч мешканців обласного центру. Однак зі створенням міської об’єднаної територіальної громади з’явилася потреба у наданні таких послуг мешканцям низки приміських сіл, серед яких і Піщане, де живуть близько двох тисяч жителів.
Чи наїздишся звідти до міста, аби отримати ту чи ту консультацію, довідку тощо? От і вирішили створити там відокремлений підрозділ, а допомогти в цьому зголосилися міжнародні донори програми «U-LEAD з Європою», з якою місто успішно співпрацює впродовж кількох років. На першому етапі партнери надали грунтовні консультації, а зараз настав другий етап – безпосередньої матеріальної підтримки.
Цими днями з ходом ремонту і підготовки приміщення, організацією надання адміністративних послуг у Піщаному ознайомився регіональний спеціаліст Програми Віталій Філенко. Він високо оцінив здійснювану роботу, що дає всі підстави найближчим часом розраховувати на виділення відповідних коштів, а відтак і початок роботи новоствореного підрозділу ЦНАПу.